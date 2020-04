La COD Reloaded, the origins of the reboot, entame sa Saison 4 cette semaine. Grâce à vous Rudy a encore soigneusement pioché dans une liste de films réclamés à Hugues qui en improvise les critiques de (parfois triste) mémoire, le tout évidemment pimenté de pauses musicales totalement inutiles... COD Reloaded ! Générique !