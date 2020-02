5 heures : Pourquoi décerne-t-on des Bifti dans « Cinq Heures, le retour » ? sur Auvio

Et pourquoi Keira Knightley a-t-elle eu raison de quitter ses rôles en costumes dans « Official Secrets » ? Et pourquoi Thomas Dutronc trouve-t-il que c’est si bon avec Iggy Pop ? Comment Terrence Malick trouve-t-il un second souffle grâce à « A hidden life » ? Pourquoi Noémie Wolfs, ancienne chanteuse Hooverphonic met-elle sa langue dans la bouche du bassiste de Balthazar ? Quant à Alain Chabat, qu’est-ce qu’il va faire en Corée dans « #Je suis là » ? Gregorian, 20 ans déjà de reprises impeccables et pas une ride sous la bure ? Olivier Masset-Depasse mérite-t-il ses 9 Magritte pour « Duelles » ? Michel Jonasz a-t-il le même orthophoniste que Renaud ? Peut-on mélanger suspense et littérature dans « Les traducteurs » ? Moby a-t-il remis toutes es frites dans le même sachet ? Faut-il montrer les effets spéciaux au cinéma ? La réponse à toutes ces questions dans le podcast de cette semaine ! Générique !