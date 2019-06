Cinq Heures Cinema - "Rocketman" vs "Bohemian Rhapsody"… and the winner is… - 04/06/2019

Pourquoi le biopic sur Elton John est plus authentique que celui sur Freddie Mercury? Comment Sting fait-il pour se reprendre en boucle sans se mordre la queue ? "Sibyl" avec Virginie Efira est rentré bredouille de Cannes, injustice? Et le film sur Michael Hutchence de Inxs, c’est du biopic ou du doc ? "Venise n'est pas en Italie", grosse comédie qui tache ou roman d'apprentissage? Comment Annie Lennox fait-elle pour sortir un disque sans chanter dessus ? "Notti magiche/Nuit Magique", c’est un hommage à Catherine Lara ou le nouveau film de Paolo Virzi? Comment la chanteuse de « Libérée délivrée » tue-t-elle le temps en attendant « La Reine des Neiges 2 » ? Et "The biggest little farm", une version californienne de "Martine à la ferme"? Toutes les réponses à ces questions et à bien d’autres dans le podcast de cette semaine. En duplex du studio Dafalgan : Générique !