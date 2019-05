Cinq Heures Cinema - Comment va Hugues? - 21/05/2019

Comment le nouveau film de Luc et Jean-Pierre Dardenne parle-t-il de la radicalisation ? Howard Jones, est-il toujours debout ? Jean-Benoit Dunckel de Air en solo, c’est du Xanax ou du Lorazepam ? Et Metallica qui rend hommage à Johnny c’est du flanc ? Comment la version « live » d’ « Aladdin » aborde-t-elle l’Orient après le 11 septembre? Stanley Kubrick est-il un vampire? Pet Semetary, le film est revisité mais la chanson a aussi droit à son remarke ? Pourquoi « Dolor y Gloria » d’Almodovar est crépusculaire ? Et comment va Hugues ? Toutes les réponses sont dans le podcast de cette semaine !

