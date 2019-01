Cinq Heures Cinema - 29/01/2019

Viggo Mortensen, d’Aragorn à la pizza calzone



Comment Viggo, d’origine danoise, se métamorphose-t-il en portier italo-américain dans « Green Book » ? Quel est le plus grand – et plus méconnu – morceau de Michel Legrand ? Pourquoi faut-il réhabiliter Roger Somville ? Pourquoi pas Luc Genot ? Virginie Efira a-t-elle pris des forces pour son voyage au Kirghizistan ? Qu’est-ce qu’un film « pas pour la presse » ? Dean Grant est-il le fils caché de James Dean et de Cary Grant ? Un nouvel album de Charlelie Couture amène forcément la question de février : qu’est devenu Tom Novembre ? François Damiens va-t-il enfin triompher aux Magritte ? Et M est-il vraiment le Prince français ? Vous le saurez en écoutant le nouveau podcast de « Cinq Heures Cinéma » ! Générique !