Cinq Heures Cinema - Clint Eastwood, le Jeanne Calment de Hollywood. - 22/01/2019

Pourquoi, à 88 ans, au lieu de profiter de sa terrasse dans son bon patelin de Carmel, Clint Eastwood reprend-il le chemin des Studios? Pourquoi les Afro-Américains vont-ils prendre le pouvoir à Hollywood? Comment un film suédois réalisé par un Iranien a-t-il séduit Benicio Del Toro à Cannes? Par quel sortilège Olivier Assayas se prend-il désormais pour Woody Allen? Toutes ces questions - et bien d'autres - trouveront leurs réponses dans le nouveau podcast de "Cinq Heures Cinéma". Avec Rudy Léonet et Hugues Dayez. Et des chansons inédites en pagaille... Musique, maestro!