Rudy Léonet et Hugues Dayez passent en revue les sorties cinéma de la semaine en essayant de garder le cap malgré les nombreuses – et attendues – digressions. Pas de place pour la langue de bois : Rudy et Hugues disent ce qu’ils pensent. Et si ça fait parfois mal, ça fait surtout rire. La programmation musicale est au diapason : assez imprévisible...