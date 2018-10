Chroniques d’une survivante : Catherine Bertrand - La Tête d'affiche - 17/10/2018

Catherine Bertrand nous présente son roman graphique « Chroniques d’une survivante » (La Martinière). L’auteure est passionnée de dessin depuis toujours, elle s’est désormais reconvertie dans le graphisme et l’illustration. Elle était au Bataclan le 13 novembre 2015 et fait partie de l’association de victimes d’attentats, Life for Paris. Elle a réalisé seule ce livre, avant de le confier à un éditeur.

Émission Jour Première