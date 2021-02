Pour refermer notre série de chroniques autour du Vendée-Globe avec Marie-Amélie LENAERTS, nous vous proposons un bonus Hors-Série. Une rencontre avec Romain Attanasio, qui a bouclé son second Vendée-Globe et qui, pendant 35 minutes, se livre au jeu des confidences sur ses 90 jours de courses.



Crédits photo: © Romain Attanasio / PURE - Best Western Hotels and Resorts