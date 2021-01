Soir Première - grand angle : Et tout recommencer sur Auvio

CHRONIQUE VENDÉE GLOBE avec Marie-Amélie LENAERTS – Et tout recommencer



Yannick Bestaven qui menait la flotte depuis mi-décembre a vu son avance fondre comme neige cette dernière semaine. Ses poursuivants sont revenus par derrière, pour finalement le dépasser. Les 9 premiers bateaux naviguent presque bord à bord au large du Brésil. Une situation complètement inédite sur le Vendée Globe !



Crédit : Yannick Bestaven/Maître Coq et Jean Le Cam/Yes We Cam