CHRONIQUE VENDÉE GLOBE avec Marie-Amélie LENAERTS



Plus l’arrivée se rapproche, plus l’issue de la course est incertaine. On assiste à une bagarre très intense pour le dernier acte de cette course, entre des bateaux usés et des marins fatigués… Un dernier combat où la force mentale sera la clé.



Crédit : Maxime Sorel/V&B Mayenne et Manuel Cousin/Groupe Sétin