Chronique Nouvelles Technologies: Quand les assureurs s’emparent de vos données biométriques -...

Ça se passe aux Etats-Unis. Un homme souffre d’apnée du sommeil, un mal qu’il traite à l’aide d’un respirateur, un masque à oxygène relié à une coûteuse machine. Un jour, cet homme reçoit un coup de téléphone de son assureur : " Monsieur, comment cela se fait-il que vous n’ayez utilisé le masque que 3h la nuit dernière et 3h30 la nuit précédente ? Ce n’est pas suffisant. " Et l’assureur de ne pas rembourser l’équipement. Car oui, aux Etats-Unis, les assureurs privés peuvent récolter et utiliser les données des patients sans les en avertir. Faut-il interdire l'utilisation des données personnelles liées à la santé par les assureurs privés ? C’est l’une des nombreuses questions que soulève cette histoire et à laquelle tente de répondre Gilles Quoistiaux.

Émission Les Décodeurs