Christophe Guias pour Harriet Tubman

Le 10 mars, c'est le Harriet Tubman Day, la "Moïse noire" de l'Amérique. Les éditions Payot publie pour la première fois ses Mémoires en français, traduites par Francoise Bouillot.



On en parle avec Christophe Guias, écrivain français et directeur éditorial chez Payot.



Héroïne de la condition noire, Harriet Tubman est née esclave en 1820. Audacieuse, impitoyable, très méthodique et astucieuse, elle organisa des fuites massives d’esclaves au sein du réseau clandestin de l’Underground Railroad. Le récit de ses exploits est publié ici pour la première fois en français. Celle qu’on surnomma "la Moïse noire" y revient notamment sur sa propre évasion à l’âge de 29 ans et son rôle d’espionne durant la guerre de Sécession, révélant une femme d’un courage et d’une détermination exceptionnels dans sa lutte contre le racisme et pour la liberté des plus faibles et démunis. Depuis 1990, les États-Unis lui rendent un hommage officiel et national chaque année, le 10 mars, lors du Harriet Tubman Day.