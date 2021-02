Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'auteur de bande dessinée français Christophe Chabouté pour sa BD "Yellow Cab" (Glénat).



Après avoir réalisé des films et des séries pendant 20 ans, Benoit Cohen sent qu'il a besoin de prendre un nouveau départ. En 2014, il déménage pour New-York et décide de devenir chauffeur de taxi pour les besoins de l'écriture d'un scénario. En plongeant au cœur de la ville, en se nourrissant de la richesse de la métropole, il espère retrouver l'inspiration. Dans une école du Queens, il apprend les ficelles du métier, fait la rencontre de ses futurs collègues, migrants de tous pays à la recherche du « rêve américain », et affronte le labyrinthe administratif qui mène à la licence de taxi driver. Au volant de l'emblématique yellow cab, il arpente les rues de Big Apple, observe les visages de milliers de passagers et emmagasine les histoires.