Christophe Bourseiller et la face cachée des génies - Entrez sans frapper - 07/03/2018

L'acteur, journaliste, écrivain Christophe Bourseiller pour son livre "Et s'ils étaient tous fous ? Enquête sur la face cachée des génies" (La Librairie Vuibert).



Quel romancier promenait son homard en laisse dans les jardins publics parisiens ? Quelle icône de Hollywood martyrisait ses enfants ? Quel écrivain aimait par-dessus tout décapiter des rats dans des bordels ? Quel musicien vivait dans un placard, entouré de dizaines de parapluies ? Quel philosophe étrangla sa femme sans en avoir conscience ?Franchement cinglé Van Gogh ? Dangereusement azimuté Maupassant ? Bon pour l'asile Kubrick ? Dans une savoureuse galerie de portraits, Christophe Bourseiller dévoile la folie des génies. Sous sa plume enlevée, ils apparaissent, saisis sur le vif, dans leurs excès quotidiens et leurs délires parfois meurtriers. Paranoïaques, maniaques, fantasques, superstitieux ou redoutablement névrosés... : un tour d'horizon des grands esprits qui ne tournaient pas rond. Avec la participation involontaire de Blaise Pascal, Friedrich Nietzsche, Vincent Van Gogh, Marcel Proust, Virginia Woolf, Erik Satie, Salvador Dalí, Stanley Kubrick et bien d'autres !

Émission Entrez sans frapper