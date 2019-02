Christiane Taubira - Entrez sans frapper - 22/02/2019

Christiane Taubira, ancienne garde des sceaux sous le gouvernement de François Hollande, est notre invitée exceptionnelle pour sa conférence inaugurale qu'elle donnera ce vendredi soir à 17h00 à Flagey, dans le cadre de "La religion dans la Cité". Mais aussi son livre "Baroque sarabande" (Philippe Rey), publié en avril 2018.



Deux jours durant, Flagey ouvrira ses portes et se transformera en agora citoyenne, où tous seront appelés à prendre part à la réflexion. Débats, conférences, concerts, ateliers participatifs, performances artistiques, exposition et cinéma rythmeront ces deux journées de festival ouvert à tous. Pour sa deuxième édition, le festival ¿La Religion dans la Cité¿ entend explorer les enjeux actuels du lien étroit entre le corps et la religion. La parole sera réservée à des oratrices. Il s'agit ici d'entendre celles dont, souvent, la parole est exclue ou minorée par la religion, et dont le corps est souvent victime de violences subies ou imposées par la religion. Christiane Taubira, responsable politique française, femme de lettres, militante des droits humains et de la cause des femmes, ouvrira ce colloque ce vendredi soir. Ayant porté comme Garde des Sceaux en France la loi sur le mariage pour tous, elle a beaucoup réfléchi au sens de la laïcité, qui traverse par ailleurs certains de ses ouvrages.



"Baroque sarabande" : Dans cet ouvrage passionnant, Christiane Taubira rend hommage aux livres et aux écrivains qui l'ont façonnée. De son enfance à Cayenne - où les lectures des jeunes filles étaient sévèrement contrôlées - à aujourd'hui, les auteurs et leurs oeuvres défilent : Aimé Césaire, Léon-Gontran Damas, Gabriel García Márquez, René Char, Yachar Kemal, Simone Weil, Toni Morrison, et tant d'autres... Éveil de sa conscience sociale par les romans engagés, découverte de la force de renouvellement de la langue, relecture de l'histoire grâce à la pertinence de la littérature, convocation des auteurs au moment de ses grands discours politiques : Christiane Taubira raconte tout ce qu'elle doit aux infinies ressources des livres. Car la lecture, cette « vie ardente », n'est-elle pas le meilleur moyen de conquérir sa liberté ?

