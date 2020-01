Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'artiste plasticien français Christian Boltanski, célèbre pour ses installations, est notre invité pour son expo "Christian Boltanski : Faire son temps", qui a lieu jusqu'au 16 mars au Centre Pompidou à Paris. En quelque cinquante œuvres rythmant le parcours de Christian Boltanski, cette ample traversée de l'œuvre d'une des plus grandes figures de la création de notre temps permet d'en mesurer l'ampleur et l'ambition marquées par son histoire et un demi-siècle de méditations sur la fonction et la parole de l'artiste dans nos sociétés. Trente-cinq années se sont écoulées depuis la première exposition de Christian Boltanski au Centre Pompidou. Conçue par Boltanski lui-même comme une vaste déambulation au cœur de son œuvre, cette nouvelle exposition se veut moins une rétrospective qu'une suite de séquences marquant les étapes et les métamorphoses de son propos.