BRITTEN, Four Sea Interludes from « Peter Grimes » (Quatre Interludes marins extraits de “Peter Grimes”) - C’est pas l’homme qui prend la mer, c’est la mer qui prend l’homme. Et c’est bien pour la mer, qui gronde au large d’Aldeburgh, que Britten écrit la plus belle musique de son opéra Peter Grimes. (R)