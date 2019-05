JSPV : ADAMS - The Death of Klinghoffer - Dans les années 60, certains voient dans le minimalisme américain l’équivalent en musique de ce que fait Mac Donald’s avec les burgers. John Adams va néanmoins développer un langage musical répétitif, oui, mais plus riche que la recette du Big Mac. Notamment dans ses opéras, basés sur des moments de l’histoire américaine contemporaine.