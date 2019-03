Chopin and Co - Hans Zimmer, le faiseur de musiques made in Hollywood - 31/03/2019

Valentine Jongen nous fait découvrir le concert “The World of Hans Zimmer” prévu ce soir au Palais 12. Hans Zimmer, lauréat d’un Oscar et de plusieurs Grammy et Golden Globe Awards, est incontestablement l’un des compositeurs de musique de film les plus connus et influents de notre époque. Le Roi Lion, Gladiator, Pirates des Caraïbes, Da Vinci Code, The Dark Knight, Inception et Interstellar ne sont que quelques-uns des nombreux films dont il a signé la bande originale.