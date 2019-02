JSPV - Brahms - Concerto pour piano nr° 2 : Le jeune Brahms avait composé un premier Concerto pour Piano (bien fougueux) et l’avait surnommé « Le Jeune ». Vingt ans plus tard, Brahms a deux attributs supplémentaires : la barbe (il dit : « si vous êtes rasé de près, les gens vous prennent pour un acteur – ou un prêtre) et le bide (là, il ne dit rien.) (R)