TCHAIKOVSKY - Symphonie n°6 "Pathétique"

Quelqu’un qui poste une vidéo pour tenter de récupérer son ex, on dit que c’est pathétique. Quelqu’un qui tente à 2 reprises d’avoir une réponse à un message, on dit que c’est pathétique. Mais la symphonie pathétique de Tchaikovsky n’est pas « pathétique » au sens qu’elle est pitoyable. On l’appelle comme ça parce qu’elle n’est faite que de pathos – d’émotion.