JSPV : GERSHWIN - Rhapsody in blue : Gershwin travaille sur une pièce pour piano et orchestre qui sera jouée le mois prochain » annonce un chef d’orchestre dans les journaux en janvier 1924. Gershwin, au bord de la piscine, avale de travers : il avait discuté d’un projet avec ce chef, mais euh, la date n’était pas fixée, et surtout pas le mois prochain. (R)