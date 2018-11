JSPV - BEETHOVEN / Sonate au Clair de Lune. Beethoven était déjà râleur de nature. Devenir sourd l’a rendu plus râleur encore. Eh bien ça avait tendance à l’agacer encore plus qu’on lui rabâche toujours les oreilles avec le succès de la Sonate au Clair de Lune : c’était sa 14ème Sonate pour Piano sur un total de 32, et lui ne trouvait que c’était pas la meilleure. (R)