Nicolas Blanmont s'intéressera aujourd’hui à la rentrée des opéras belges. Par une coïncidence étonnante, du 16 au 20; les trois scènes belges (Liège, Bruxelles et Gand/Anvers) rentrent avec des opéras tubes des trois plus grands compositeurs d'opéra: Verdi à Liège avec Le Trouvère, Mozart à Bruxelles avec la Flûte enchantée et Wagner en Flandre avec Lohengrin.