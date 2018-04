PURCELL – Didon et Enée : Si l’un des deux partenaires semble prendre distance, c’est, dans une relation, un moment délicat où il ne faut pas perdre ses moyens. Mais quand Didon (fondatrice et Reine de Carthage) voit s’éloigner Enée (prince troyen) après un coup de foudre intense, on ne peut pas dire que le calme soit au rendez-vous.

