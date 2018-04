JSPV - STRAUSS – Vier letzte Lieder  Il est compositeur, elle est chanteuse : le deal est tout tracé entre Richard (Strausss) et Pauline (de Ahna), fille d’un sévère général. Leur histoire traversera les décennies, le mariage et la mort, et les quatre dernières mélodies de Strauss sont le témoin magnifique de cet amour...