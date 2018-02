Ce dimanche Nicolas Blanmont nous emmènera à la découverte de la musique de chambre et du quatuor à cordes qui en est la forme la plus parfaite, à l'occasion du festival Pro Quartetto actuellement en cours à Tournai et le premier concert à Bozar le mercredi 28 du Quatuor Arod, très bon jeune quatuor français qui tire son nom d’un cheval dans « Le Seigneur des Anneaux ».