Même sans connaître son prénom et son titre, vous la connaissez, vous connaissez son portrait sur fond jaune, son air revêche et son biceps, vous connaissez son look, et pour cause, Rosie la riveteuse est devenue une image rémanente de l’imaginaire féministe collectif. Cindya nous propose un portrait assurément pop et d'actualité en cette fête du travail !