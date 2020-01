2020 est une année qui commence mal au Royaume-Uni : un Brexit qui s’enlise, la moitié du Commonwealth qui flambe, Henry et Megan qui quittent le château sans demander le 50/50, mais heureusement, quand on en vient à la pop culture, il reste toujours une valeur sûre vers laquelle se réfugier: her Majesty Queen Elizabeth the Second !