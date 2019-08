Chassepierre - Festival international des arts de la rue - 17/08/2019

Comme chaque année, le théâtre de rue prend ses quartiers d'été en Gaume, dans le village Chassepierre. Les 17 et 18 août 2019 s'y déroulera la 46e édition du Festival International des Arts de la rue de Chassepierre, devenu un festival de renommée internationale et une des manifestations les plus importantes du genre en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Durant deux jours, tout un village se laisse tournebouler par la venue de ces artistes nomades qui ont choisi la vie au grand air et le transforment en un théâtre à 360°. Comédiens, musiciens, clowns, acrobates... s'y partagent le pavé et déversent leur fantaisie au gré du plaisir du public. Places, trottoirs, parvis et même les endroits les plus inattendus s'y métamorphosent en autant de scènes improvisées, pour le bonheur des spectateurs.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER