Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'écrivain belge Charly Delwart pour ses livres "Le grand lézard" (Ed. Flammarion) et "Les aventures de moi-même. Journal de ma fugue" (Flammarion Jeunesse).



"Le grand lézard" : Est-ce qu'une crise vécue à quarante ans est forcément une crise de la quarantaine ? Thomas, ces derniers temps, remet tout en question. Sa femme et ses amis n'ont pas de doute, c'est la crise de la quarantaine. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que, toutes les nuits, Thomas rêve qu'il est nain et, dans ce rêve, il est une meilleure version de lui-même. Sa vie y est intense, sa femme plus amoureuse, son travail plus reconnu. Comme s'il lui suffisait de devenir plus petit pour que son horizon s'agrandisse. On dit qu'il faut suivre les rêves qu'on a. Mais ceux qu'on fait ? Thomas va décider de suivre le sien avec l'espoir, tel un lézard, de faire sa mue.



"Les aventures de moi-même. Journal de ma fugue" : C’est décidé, je vais faire une fugue. Je m’appelle Gaspard, j’ai 10 ans (enfin presque). Donc après-demain ou après-après-demain, je pars à la conquête du monde (ou du moins je pars de chez moi). Mais avant, il faut que je m’organise, et j’ai des questions :



- OÙ ALLER : UNE ÎLE, UNE VILLE, LA FORÊT ?

- COMBIEN DE JOURS ?

- QU’EST-CE QUE JE DOIS PRENDRE AVEC MOI (ET COMBIEN DE PAIRES DE CHAUSSETTES) ?

- EST-CE QUE JE DOIS PRÉVENIR MES PARENTS ?

- COMMENT ON ÉLOIGNE DES LOUPS S’IL Y EN A ?

- ET JE VAIS MANGER QUOI ?



Car une aventure, ça se prépare.