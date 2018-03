Charlotte Rampling pour le film "Hannah" de Andrea Pallaoro, qui sort le 14/03. Elle a eu le Prix d'interprétation féminine à la 74e Mostra de Venise. Hannah est une femme de ménage dont le mari a été arrêté et incarcéré. Ses enfants ne veulent plus la voir mais elle essaie de poursuivre sa vie... Un portrait incroyablement austère, étouffant, gris et sans doute très juste d'une femme accablée par la solitude...

Émission Entrez sans frapper