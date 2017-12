Charlotte Gainsbourg - Entrez sans frapper - 21/12/2017

Charlotte Gainsbourg pour l'adaptation au cinéma du livre de Romain Gary : "La Promesse de l'aube". Un film d'Éric Barbier avec Pierre Niney. De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu'à ses exploits d'aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale... Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c'est à Nina, sa mère, qu'il le doit. C'est l'amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie...

