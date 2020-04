Le mug - Invité 1 : Et pour ses livres « Bonjour, c'est l'infirmière! » chez Flammarion et « On ne naît pas infirmière ! » chez Autrement sur Auvio

Charline pour son site "C'est l'infirmière !" ( http://cestlinfirmiere.blogspot.com/) , mais aussi pour ses livres « Bonjour, c'est l'infirmière! » chez Flammarion et « On ne naît pas infirmière ! » chez Autrement. Charline nous raconte son quotidien d'infirmière de campagne, entre claquements de portières et sonnettes de portes. Parce que parfois elle a l’envie de partager ses coups de gueule, ses bonheurs, ses rencontres, ces tranches de vie, ces tronches de gens : toutes ces personnes et ces humeurs qui nourrissent ses tournées et ses journées.