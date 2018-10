Charles Berling pou "Un homme sans identité" - La Tête d'affiche - 02/10/2018

Charles Berling nous présente son livre « Un homme sans identité » (Le Passeur). Charles Berling a de multiples vies : homme de théâtre, de cinéma, metteur en scène puis directeur du théâtre Liberté de Toulon, mais aussi chanteur. Autant de voies que ce fils de marin, destiné à une existence plus normée, s’est offert. Dans ce livre, il raconte pour la première fois son enfance passée entre Tahiti, Brest, Paris ou Toulon, ses rencontres artistiques, ses choix de vies et son principal moteur : la farouche recherche de la liberté. Sa sensibilité, sa quête de sens et de sensualité le poussent à explorer bien des possibilités que peut offrir une existence : la célébrité, la solitude d’un voyage en voilier, la passion des femmes, l’amour des hommes, la possession de la scène, le rapport à la nature, mais aussi la paternité et le deuil.

