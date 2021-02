Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le chanteur, compositeur, peintre, écrivain, graphiste et photographe franco-américain CharlÉlie Couture pour son livre "New York memories" (Cherche Midi) et son nouvel album "Trésors cachés et Perles rares".



"New York memories" : Vivre à New York : un rêve devenu réalité pour CharlElie. Si loin de la France, Big Apple et ses habitants l'inspirent, le surprennent, et parfois lui jouent de mauvais tours... La ville s'amuse de lui tout autant qu'il s'amuse d'elle. CharlElie la peint et la dépeint, la met en musique, y prend ses marques. Jusqu'à ce que l'émerveillement et la frénésie des premières années s'estompent. Et s'il était temps de revenir ?