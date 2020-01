Le Mug - Invité 2 : Rencontres, âges et réseaux sociaux au Rideau sur Auvio

Celle que vous croyez, d’après le roman de Camille Laurens mise en scène par Jessica Gazon à découvrir jusqu’au 01 février au Rideau de Bruxelles. D’un côté, il y a Claire, 48 ans, qui se crée le faux profil Facebook d’une femme de 24 ans et entame une relation virtuelle avec Chris, 36 ans. En parallèle, Camille Laurens, l’autrice elle-même, assure à son éditeur que le récit de Claire n’est en fin de compte que le sien, la réalité́ dépassant de loin la fiction… On découvre le spectacle et la sexualité à l’heure des réseaux avec Jessica Gazon, metteur en scène.