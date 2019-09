Cédric Klapisch - Entrez sans frapper - 10/09/2019

Le réalisateur, scénariste et producteur de cinéma français Cédric Klapisch pour son film "Deux moi".



Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l'époque hyper connectée où l'on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple... Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction... celle d'une histoire amour ?

Émission Entrez sans frapper