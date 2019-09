Cédric Kahn - Entrez sans frapper - 03/09/2019

Cédric Kahn est notre invité pour son nouveau film "Fête de famille", qui raconte une fête d'anniversaire qui vire à la catastrophe.... Chaque jour de 11h30 à 12h00, retrouvez la « Bagarre dans la Discothèque », un nouveau jeu musical complètement décalé où s'affrontent 2 chroniqueurs. Aujourd'hui : Jacques De Pierpont et Gorian Delpâture. Et dès midi : Le coup de coeur de Gorian Delpâture : « Ici n'est plus ici » de Tommy Orange (Albin Michel). À Oakland, dans la baie de San Francisco, les Indiens ne vivent pas sur une réserve mais dans un univers façonné par la rue et par la pauvreté, où chacun porte les traces d'une histoire douloureuse. Pourtant, tous les membres de cette communauté disparate tiennent à célébrer la beauté d'une culture que l'Amérique a bien failli engloutir. À l'occasion d'un grand pow-wow, douze personnages, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, vont voir leurs destins se lier. Ensemble, ils vont faire l'expérience de la violence et de la destruction, comme leurs ancêtres tant de fois avant eux. Débordant de rage et de poésie, ce premier roman, en cours de traduction dans plus d'une vingtaine de langues, impose une nouvelle voix saisissante, véritable révélation littéraire aux États-Unis. Ici n'est plus a été consacré « Meilleur roman de l'année » par l'ensemble de la presse américaine. Finaliste du Prix Pulitzer et du National Book Award, il a reçu plusieurs récompenses prestigieuses dont le PEN/Hemingway Award. Le scénariste, acteur et réalisateur français Cédric Kahn pour son film "Fête de famille". "Aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses." Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale. La chronique de Josef Schovanec : Forrest Gump. La chanson de Pompon : "Stange Fruit" de Billie Holiday.

Émission Entrez sans frapper