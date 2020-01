Le mug - Invité 1 : Cécile Djunga partout en télé sur Auvio

Cécile Djunga à l’occasion de son spectacle « Presque célèbre » qu’elle joue en ce moment partout en Belgique. 2020 sera sans aucun doute son année puisque l’artiste multiplie les présentations d’émissions avec entre autres : « C’est toujours pas sorcier » sur France 4, « Tattoo Cover » qu’elle coanime sur TFX, et qui va bientôt être diffusé sur AB3 et sur Auvio. Elle a aussi été choisie pour présenter un futur talk culturel sur La Deux. On tente de découvrir avec elle la clé de son succès…