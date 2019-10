Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'autrice de bande dessinée et illustratrice française Catel pour "Le roman des Goscinny : Naissance d'un Gaulois" (Grasset). Redonner vie à René Goscinny, scénariste culte du 9ème art, à travers ses propres mots collectés dans les interviews donnés tout au long de sa vie. S'ajoute à ce récit celui de sa fille unique, Anne Goscinny, elle -même auteure et fondatrice de l'institut Goscinny, qui parle de son vécu en rapport avec la présence puis l'absence de son père, mort prématurément. Ce roman graphique retrace l'histoire émouvante et extraordinaire d'une famille juive aschkenaze au cœur de la vie artistique française, du génie de René, créateur de personnages emblématiques. À Bruxelles puis à Paris, il trouvera peu à peu sa vocation : non pas dessiner, mais écrire, scénarios, sketchs, histoires. Goscinny crée, avec Uderzo, le personnage d'Astérix, qui devient très vite célèbre dans le monde entier, mais aussi le Petit Nicolas, avec Sempé. Et il est le grand scénariste de Lucky Luke et d'Iznogoud. C'est aux portes du « célèbre village gaulois » que s'arrête ce Roman des Goscinny : alternant avec force et tendresse des épisodes de la vie de René ; et ceux racontés par sa fille Anne.

Émission Entrez sans frapper