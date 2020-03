Évidemment, le sujet numéro 1 des conversations aujourd’hui c’est le quotidien qui va sacrément être bouleversé avec toutes les fermetures. Écoles, restaurants et lieux culturels évidemment…. des répercussions immédiates sur l’économie on s’en doute, et le cinéma dans tout ça…On fait le point avec Cathy Immelen !