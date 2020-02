Le Mug : Prix Première 2020 sur Auvio

Caroline VALENTINY : "Il fait bleu sous les tombes" (Albin Michel) Jusqu’il y a peu, Alexis était vivant. A présent, il ne sait plus. Il perçoit encore la vie alentour, le bruissement des feuilles, le pas des visiteurs, et celui, sautillant, de sa petite sœur qui vient le visiter en cachette. Il se sent plutôt bien, mais que fait-il là ? Il ne sait plus. Ses proches n’y comprennent rien non plus. Quel est le mystère d’Alexis ? Qu’a-t-il voulu cacher à en mourir ? Caroline Valentiny explore le clair-obscur de l’existence dans un premier roman d’une subtilité et d’une douceur impressionnantes. Caroline Valentiny est psychologue au sein de l’Université catholique de Louvain en Belgique. Il fait bleu sous les tombes est son premier roman.