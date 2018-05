Carl de Souza - Entrez sans frapper - 25/05/2018

L'écrivain mauricien Carl de Souza pour son roman "L'année des cyclones" (Éditions de l'Olivier).



Carl de Souza est mauricien et l'un des grands romanciers francophones de l'Océan Indien. Outre Le Sang de l'Anglais (1993) et La Maison qui marchait vers le large (1996), il a publié trois romans à l'Olivier : Les Jours Kaya (2000) Ceux qu'on jette à la mer (2001) et En chute libre (2012). Il vit depuis quelques années au mont Piton, la terre de ses ancêtres, et le cadre de ce nouveau roman.



Cette année-là, la maison des Rozell a partiellement résisté au passage dévastateur des cyclones, mais ses occupants ne s'en sont pas remis. Kathleen a quitté le domaine du Piton, abandonné son mari Hans à sa vie solitaire, et emmené leur fille Noémie loin de ce lieu maudit. Hans, Noémie, Kathleen, chacun à leur manière, reviennent sur l'histoire familiale. La maison coloniale au milieu des champs de cannes, un cadet rêveur, une fille au caractère trempé, un aîné brillant, un piano dans le salon, une exploitation sucrière promise à une belle prospérité avec l'arrivée de William Wright, un ingénieur à l'esprit original et séduisant... Jusqu'au jour où William Wright est découvert à demi-mort dans son pavillon. Au cœur de ce roman, trois générations de Rozell se trouvent emportées par le souffle de l'Histoire, les passions et les sacrifices.



L'Année des cyclones : une grande saga familiale à l'île Maurice au siècle dernier.

