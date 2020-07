On pose nos valises dans une localité…bien connue pour sa bière. Mais il ne faut pas se limiter à ça qu’on découvre Chimay et ses environs. Armelle, de l’émission Les Ambassadeurs, fait découvrir le cœur de la vieille ville de Thuin à un duo de touristes tandis que Guy Lemaire leur raconte comment la batellerie a participé à la renommée de la ville et des habitants.