Le Mug - Invité 2 : Wild West tome 1 sur Auvio

Ce jeudi, on reçoit Jacques Lamontagne et Thierry Gloris pour leur série « Wild West » dont le tome 1 : « Calamity Jane » vient de paraitre aux Editions Dupuis. Un western réaliste, qui donne la mesure du courage de Martha Cannary pour devenir Calamity Jane. S’il est presque impossible de démêler le vrai du faux dans la vie romanesque de cette légende du Far West, Thierry Gloris et Jacques Lamontagne s’approprient le mythe dans un western au dessin puissant et réaliste. Un moyen surtout de donner la parole à cette femme et d’écouter le témoignage de sa révolte et sa quête de liberté.