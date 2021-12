Le 24 décembre, Charlotte Dekoker et Marc Danval vous invitent à passer le réveillon en leur compagnie, de 22 heures à minuit. La benjamine et le doyen des animateurs de La Première vous apportent leur bonne humeur légendaire pour faire swinguer votre soirée de Noël. Le champagne va joyeusement couler et la musique, balancer ferme. Rendez-vous au pied du sapin, avec joie et entrain !

Casting et équipe Animateur Charlotte DEKOKER