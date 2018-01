C’est vous qui le dites (Vivacité) : la polémique de trop ? - Les Décodeurs - 21/01/2018

Benjamin Maréchal a quitté ses fonctions à la tête de l’émission après une nouvelle polémique vendredi passé. L’animateur a proposé aux auditeurs de réagir aux propos de Brigitte Lahaye, qui affirmait que l’on pouvait jouir lors d’un viol. Il quitte ses fonctions mais travaillera en interne sur un nouveau projet. L’administrateur général de la RTBF, Jean-Paul Philippot, ne s’était pas encore exprimé sur l’affaire. Service public, audiences, excuses de la RTBF…nous passerons en revue cette actualité en sa compagnie. Le CDJ, késako ? Jean-Jacques Jespers a été élu cette semaine président du CDJ, le Conseil de Déontologie Journalistique. Nous aborderons avec lui l’affaire Benjamin Maréchal et nous en profiterons pour comprendre ce qu’est le CDJ, son fonctionnement et sa légitimité auprès du secteur et des citoyens.



