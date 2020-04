Le mug - Invité 1 : La culture pop dans le monde sur Auvio

C'est quoi la Pop Culture ? Il y a autant de Pop Culture que de Cultures. De Star Wars à Dragon Ball, des X-Men à Betty Boop, de Madonna à Friends les références pop sont nombreuses. Cinéma, bandes-dessinées, séries télévisées, jeux vidéo, jouets, super-héros, comics, la pop culture brasse large et international. On tente de découvrir à quoi cette culture correspond aujourd’hui avec Florent Gorges, le rédacteur en chef du mook (hybride entre livre et magazine) « Rétro Lazer », un trimestriel chic abordant toutes les légendes de la Pop-Culture dont le prochain numéro arrive bientôt…